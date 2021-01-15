ВОЗ узнала о смерти 23 норвежцев после вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения проинформирована о смерти 23 человек в Норвегии после прививок от коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения проинформирована о смерти 23 человек в Норвегии после прививок от коронавируса.

Ведомство контактирует с норвежскими властями и внимательно следит за расследованием причины гибели людей, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Катарина де Кат.

Накануне в Норвегии скончались пожилые пациенты, которым сделали вакцину Pfizer. Все летальные исходы зафиксированы среди людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания.

Вакцинация от коронавируса этим препаратом началась 27 декабря. Первыми прививки получили постояльцы дома престарелых в Осло. Всего вакцинацию прошли свыше 25 тыс. человек.