19:50 15 Января 2021Происшествия
ВОЗ узнала о смерти 23 норвежцев после вакцинации от COVID-19
Всемирная организация здравоохранения проинформирована о смерти 23 человек в Норвегии после прививок от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения проинформирована о смерти 23 человек в Норвегии после прививок от коронавируса.
Ведомство контактирует с норвежскими властями и внимательно следит за расследованием причины гибели людей, сообщила РИА Новости представитель ВОЗ Катарина де Кат.
Накануне в Норвегии скончались пожилые пациенты, которым сделали вакцину Pfizer. Все летальные исходы зафиксированы среди людей старше 80 лет, у которых были хронические заболевания.
Вакцинация от коронавируса этим препаратом началась 27 декабря. Первыми прививки получили постояльцы дома престарелых в Осло. Всего вакцинацию прошли свыше 25 тыс. человек.