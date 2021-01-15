"Украинские от этого не родятся": издатель осудил запрет ввоза книг из России

Член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Виктор Круглов выступил против ограничения доступа к российским книгам.

Член правления Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Виктор Круглов выступил против ограничения доступа к российским книгам.

Он отреагировал на обсуждение в соцсетях идеи полного запрета ввоза российской печатной продукции. Слова эксперта приводит издание "Главред". Подобная мера не принесет пользы для украинских издателей, пояснил Круглов.

"А если без этого просто запретить ввозить российские книги, то украинские от этого не родятся", — заявил издатель.

В вопросе популяризации книг необходима финансовая поддержка государства. Если бы власти Украины компенсировали книжным магазинам хотя бы 10% от продаж продукции местных издательств, это помогло бы в распространении книг, добавил эксперт.