Экономист объяснила, почему Запад не сможет отключить Россию от SWIFT

Если Запад исполнит свои угрозы и отключит РФ от системы международных межбанковских расчетов SWIFT, наступит парадоксальная ситуация, так как в результате этого шага с дискомфортом столкнуться не только российские компании, но и их иностранные партнеры.

Если Запад исполнит свои угрозы и отключит Россию от системы международных межбанковских расчетов SWIFT, наступит парадоксальная ситуация, так как в результате этого шага с дискомфортом столкнуться не только российские компании, но и их иностранные партнеры.

Об этом пишет ИА REGNUM, приводя мнение доцента кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Елена Воронкова.

Ранее председатель думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не верит в возможность отключения Российской Федерации от системы SWIFT.

«Отключение России от SWIFT можно рассматривать как парадоксальную ситуацию, поскольку дискомфорт от этого будут испытывать не только российские компании, но наверняка и их зарубежные партнеры, которых немало среди почти 11 000 организаций, расположенных практически во всех странах мира, которые объединены этой системой», — сказала Воронкова, комментируя слова Аксакова.

По словам эксперта, подобный шаг привел бы к увеличению времени, необходимого на выполнение расчетов и обработку платежей, а ведь «время – деньги».

К тому же, напомнила Воронкова, в XXI веке уже известны случаи отключения государства от SWIFT – это было сделано по отношению к Ирану и Северной Корее по резолюции ООН. Но вероятность того, что подобная ограничительная мера будет применена к России, учитывая то, как сильно она вовлечена в мировые финансовые процессы, очень низка.

«Для России SWIFT достаточно значим, его трафик в нашей стране в последние двадцать лет постоянно растет, — добавила экономист. — Хотя сегодня большая часть внутренних сообщений уже осуществляется в рамках автономной от SWIFT российской системы финансовых сообщений, которая была разработана как альтернатива SWIFT».

К этой автономной российской системе финансовых сообщений помимо отечественных финансовых и нефинансовых организаций, уже подключены иностранных банки ЕАЭС – Евразийского экономического союза, добавила эксперт в заключение беседы.