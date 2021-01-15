Украинская компания разместила фото "Ласточки" РЖД на календаре

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко отреагировал на новую печатную продукцию местной компании "Укрзализныця".

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко отреагировал на новую печатную продукцию местной компании "Укрзализныця".

Государственное предприятие занимается перевозками по железной дороге. Компания выпустила календарь с изображением российского электропоезда "Ласточка". Фотографию поместили на странице января.

Пользователи Сети отреагировали на новость. Они оставили комментарии в Telegram-канале Журавко. Пользователь Irina Vasilchenko дала эмоциональный ответ на ошибку украинского перевозчика.

"Круче было, только когда они фото российских солдат в школьный учебник засунули", — указала женщина.

Комментаторы также напомнили о совете директоров компании. Они в ироничной форме привели информацию о руководстве предприятия и заработной плате его представителей.