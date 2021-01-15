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19:23   15 Января 2021
Экономика

Увеличение социальных пособий почти на 5% ожидается в России

Увеличение социальных пособий почти на 5% ожидается в России

Социальные выплаты и пособия проиндексируют с 1 февраля. Размер индексации может составить 4,9%, следует из подготовленного Минтрудом проекта постановления правительства.

Коэффициент индексации для выплат льготникам могут установить в размере 1,049 пункта. Размер определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равного 104,9%.

Прежде всего, каждый год на размер инфляции индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Она начисляется инвалидам, ветеранам боевых действий, лицам, подвергшимся воздействию радиации, Героям Советского Союза и России, а также Героям Социалистического Труда и другим льготникам. Помимо этого, ожидается повышение пособия на погребение, выплачиваемое Пенсионным фондом семье умершего неработающего пенсионера.

Самую крупную ежемесячную выплату получают Герои Советского Союза и России. Так, с 1 февраля 2020 года ее размер составляет 65 619 рублей.

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#выплаты #индексация #пособия

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