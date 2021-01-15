Стало известно, почему Навальный объявил о возвращении в Россию

Возвращение Алексея Навального в Россию прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и объяснил, как блогер намерен использовать заключение в тюрьме.

Возвращение Алексея Навального в Россию прокомментировал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин и объяснил, как блогер намерен использовать заключение в тюрьме.

Возвращение блогера в Россию назначено на 17 января. После сообщения об этом событии стало известно об объявлении Навального в федеральный розыск. Блогер уклонялся от контроля ФСИН в период испытательного срока по делу "Ив Роше". В связи с этим Федеральное агентство новостей спросило у Делягина, может ли блогер изменить планы и продолжить пребывание в Германии. По мнению эксперта, Навальный не изменит свое намерение по нескольким причинам.

"Во-первых, это решение не его, это решение, так сказать, его "операторов", и он права голоса не имеет, как я понимаю", — заявил Делягин.

Также эксперт считает, что блогер готов к аресту, так как надеется поднять свою популярность заключением в тюрьме. При этом Навальный рассчитывает на недолгое заключение, добавил Делягин.