"Она не может остановиться": Серуканов о преступной деятельности Соболь

Любовь Соболь может использовать уголовное дело против себя для раскрутки на выборах в Госдуму, считает экс-сотрудник признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов.

Любовь Соболь может использовать уголовное дело против себя для раскрутки на выборах в Госдуму, считает экс-сотрудник признанного иноагентом ФБК Виталий Серуканов.

Речь идет об уголовном деле о незаконном проникновении в чужую квартиру. Серуканов полагает, что юрист ФБК не получит реальный тюремный срок из-за лояльности российской судебной системы. Он обратил внимание, что у протеже блогера Алексея Навального есть смягчающее обстоятельство в виде ее первого привлечения к уголовной ответственности.

В дальнейшем, по его мнению, Соболь может постараться совершить и другие деяния, которые можно будет трактовать как уголовные.

"Соболь не остановится на этом преступлении. Она не может остановиться, она почувствовала безнаказанность", — заявил он в беседе с ФАН.

При этом Серуканов обратил внимание, что сама Соболь понимает, что в политическом плане ей недолго осталось жить в статусе "основной примы ФБК". Именно поэтому она может ради хайпа наломать еще больше дров, что приведет, возможно, к более тяжким последствиям.

"На это я, наверное, поставлю", — добавил он.

Не исключил Серуканов и того, что Соболь может вести себя таким образом из-за сильного давления, которое на нее оказывают ее соратники в преддверии выборов. Из-за этого она "вообще потеряла голову и уже не понимает, где ее вымышленные фантазии, а где политическая реальность".

"Соболь в ФБК никто не жалеет. То есть всем плевать по большому счету, что с ней будет, эвакуировать куда-то за границу ее никто не собирается", — объяснил эксперт.

По его мнению, Навальному и компании очень удобно использовать Соболь как расходный материал в предвыборной кампании, обреченной на провал.