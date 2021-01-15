РФ и Турция направят по 60 военных в совместный центр по мониторингу перемирия в НКР

По 60 военнослужащих из России и Турции будут направлены в совместный российско-турецкий центр по мониторингу перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в МИД Турции.

По 60 военнослужащих из России и Турции будут направлены в совместный российско-турецкий центр по мониторингу перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом рассказали в МИД Турции.

По словам главы внешнеполитического ведомства Турции Мевлюта Чавушоглу, совместный российско-турецкий центр будет располагаться в Агдаме, подконтрольном Азербайджану, в восьми километрах от линии соприкосновения.

Оборонное ведомство Турции ранее сообщило, что в совместный центр от Анкары уже направились 30 военнослужащих.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе завершился 10 ноября. Согласно совместному заявлению президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, армии сторон остановились на занятых позициях. Ряд районов НКР перешли под контроль Баку. В Нагорный Карабах были введены российские миротворцы, которые обеспечивают соблюдение режима прекращения огня.