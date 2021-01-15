Меркель и Зеленский обсудили реализацию Минских соглашений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по вопросу реализации Минских соглашений, сообщило Правительство Германии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по вопросу реализации Минских соглашений, сообщило Правительство Германии.

В сообщении сказано, что лидеры двух стран договорились интенсифицировать работу в "нормандском формате" над реализацией минских договоренностей.

Зеленский на странице в социальной сети Facebook сообщил, что Берлин и Киев "продолжают координировать усилия для установления мира на Донбассе".