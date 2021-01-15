18:54 15 Января 2021Политика
Меркель и Зеленский обсудили реализацию Минских соглашений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по вопросу реализации Минских соглашений, сообщило Правительство Германии.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по вопросу реализации Минских соглашений, сообщило Правительство Германии.
В сообщении сказано, что лидеры двух стран договорились интенсифицировать работу в "нормандском формате" над реализацией минских договоренностей.
Зеленский на странице в социальной сети Facebook сообщил, что Берлин и Киев "продолжают координировать усилия для установления мира на Донбассе".