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18:54   15 Января 2021
Политика

Меркель и Зеленский обсудили реализацию Минских соглашений

Меркель и Зеленский обсудили реализацию Минских соглашений

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по вопросу реализации Минских соглашений, сообщило Правительство Германии.

В сообщении сказано, что лидеры двух стран договорились интенсифицировать работу в "нормандском формате" над реализацией минских договоренностей.

Зеленский на странице в социальной сети Facebook сообщил, что Берлин и Киев "продолжают координировать усилия для установления мира на Донбассе".

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