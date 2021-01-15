Кудрин: Правительство РФ опиралось на традиционные модели борьбы с кризисом

Российский кабмин смог справиться с коронавирусным кризисом, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Российский кабмин смог справиться с коронавирусным кризисом, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Правительство принимало вызовы, связанные с падением ВВП. Характер последнего беспрецедентный и сопоставим с Великой депрессией. Кудрин обратил внимание, что снижение ВВП оказалось меньше, чем прогнозировали эксперты. Это случилось благодаря традиционным моделям борьбы с кризисом.

Глава СП предположил, что текущий год будет ненамного легче прошедшего. Сейчас в Европе идет третья волна коронавирусной пандемии, и ее силу сложно спрогнозировать. Кудрин также напомнил о беспрецедентных мерах поддержки для упреждения роста безработицы.