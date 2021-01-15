Последствия взрыва в локомотивном депо в Хакасии попали на видео

Мощный взрыв прогремел в локомотивном депо на угольном разрезе "Черногорский" в Усть-Абаканском районе Хакасии.

Мощный взрыв прогремел в локомотивном депо на угольном разрезе "Черногорский" в Усть-Абаканском районе Хакасии.

После взрыва в депо вспыхнул пожар. Тепловоз был отбуксирован со станции. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Находившиеся в депо 11 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

По предварительным данным, после тушения возгорания было найдено тело рабочего. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются.