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18:37   15 Января 2021
Происшествия

Последствия взрыва в локомотивном депо в Хакасии попали на видео

Последствия взрыва в локомотивном депо в Хакасии попали на видео

Мощный взрыв прогремел в локомотивном депо на угольном разрезе "Черногорский" в Усть-Абаканском районе Хакасии.

После взрыва в депо вспыхнул пожар. Тепловоз был отбуксирован со станции. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Находившиеся в депо 11 человек смогли эвакуироваться самостоятельно.

По предварительным данным, после тушения возгорания было найдено тело рабочего. Все обстоятельства и причины ЧП выясняются.

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#взрыв #хакасия #локомотивы

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