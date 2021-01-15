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18:34   15 Января 2021
Происшествия

Безработные американцы отобрали у курьера пакет с едой в Москве

Безработные американцы отобрали у курьера пакет с едой в Москве

Столичные правоохранители задержали иностранцев, которые напали на курьера с пиццей. Молодые люди объяснили свой поступок тем, что очень сильно хотели есть.

Нападение на доставщика произошло на западе Москвы. Неизвестные молодые люди отобрали у 53-летнего курьеры пакеты с едой и попытались скрыться. Мужчина бросился за злоумышленниками в погоню, но один из них достал нож и пригрозил преследователю, передает "Царьград".

После этого доставщик обратился за помощью в полицию. В ходе организованной проверки стражи порядка установили личность преступников и провели их задержание. Похитителями еды оказались двое безработных граждан США. В беседе с правоохранителями они заявили, что пошли на преступление из-за сильного чувства голода.

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