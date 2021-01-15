18:34 15 Января 2021Происшествия
Безработные американцы отобрали у курьера пакет с едой в Москве
Столичные правоохранители задержали иностранцев, которые напали на курьера с пиццей. Молодые люди объяснили свой поступок тем, что очень сильно хотели есть.
Столичные правоохранители задержали иностранцев, которые напали на курьера с пиццей. Молодые люди объяснили свой поступок тем, что очень сильно хотели есть.
Нападение на доставщика произошло на западе Москвы. Неизвестные молодые люди отобрали у 53-летнего курьеры пакеты с едой и попытались скрыться. Мужчина бросился за злоумышленниками в погоню, но один из них достал нож и пригрозил преследователю, передает "Царьград".
После этого доставщик обратился за помощью в полицию. В ходе организованной проверки стражи порядка установили личность преступников и провели их задержание. Похитителями еды оказались двое безработных граждан США. В беседе с правоохранителями они заявили, что пошли на преступление из-за сильного чувства голода.