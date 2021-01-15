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18:33   15 Января 2021
Происшествия

СК РФ возбудил уголовное дело по факту бесчинств на кладбище в Херсоне

СК РФ возбудил уголовное дело по факту бесчинств на кладбище в Херсоне

Российские правоохранители проверили информацию о повреждении воинских захоронений бойцов Красной армии на Украине.

Проверка показала, что на мемориальном кладбище в городе Херсоне неизвестные злоумышленники разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах советских воинов. Ответом на вандализм послужило уголовное разбирательство, сообщает пресс-служба СК РФ.

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#украина #ск рф #херсон #красная армия #воинские захоронения

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