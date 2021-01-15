18:33 15 Января 2021Происшествия
СК РФ возбудил уголовное дело по факту бесчинств на кладбище в Херсоне
Российские правоохранители проверили информацию о повреждении воинских захоронений бойцов Красной армии на Украине.
Российские правоохранители проверили информацию о повреждении воинских захоронений бойцов Красной армии на Украине.
Проверка показала, что на мемориальном кладбище в городе Херсоне неизвестные злоумышленники разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах советских воинов. Ответом на вандализм послужило уголовное разбирательство, сообщает пресс-служба СК РФ.