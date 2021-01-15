Леонков о противостоянии F-35 и Су-57: американцы пошли по ложному пути

Американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 является воплощением тупикового пути развития Военно-воздушных сил США.

Американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 является воплощением тупикового пути развития Военно-воздушных сил США.

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» высказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, приводя выдержки из публикаций в австралийской прессе.

По словам эксперта, специалисты критиковали истребитель F-35 еще на этапе его проектирования, так как по заявленным характеристикам самолет изначально уступал конкурирующему проекту российских конструкторов. А после того, как в России был создан Су-57, стало ясно, что опасения скептиков подтвердились.

К тому же сделанная американцами еще в 1950-х годах ставка на стелс-технологии оказалась ложным путем, так как в результате был создан самолет не способный противостоять современным системам вооружений.

«Да, он (истребитель F-35) может работать против стран без современных систем ПВО, против самолетов третьего и четвертого поколений. Но против наших МиГ-35, Су-35, зенитно-ракетных комплексов и Су-57 он не устоит никогда. Потому что мы его видим, а, значит, можем сбивать»? – объяснил Леонков.

При этом эксперт напомнил, что превосходство новейшего российского самолета Су-57 над американским F-35 признают не только в РФ, с этим согласны и зарубежные эксперты.

Американский самолет, который лишь с натяжкой можно назвать истребителем пятого поколения, в профильных изданиях и социальных сетях называют провалом американского военно-промышленного комплекса и «летающим мусором». Однако Вашингтон закрывает на это глаза и продолжает использовать экономические и политические рычаги давления на своих партнеров и союзников, чтобы навязать им F-35 по заоблачно высокой цене.