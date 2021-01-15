18:05 15 Января 2021Происшествия
Силовики провели обыски в приморском УМВД по делу о превышении полномочий
Сотрудники силовых структур ведут расследование в отношении высокопоставленных сотрудников полиции во Владивостоке.
Сотрудники силовых структур ведут расследование в отношении высокопоставленных сотрудников полиции во Владивостоке.
Силовики провели обыски в управлении Министерства внутренних дел по Приморскому краю, сотрудники которого подозреваются в превышении должностных полномочий. По неофициальной информации источника VL.ru, у ведомства изъяли необходимые следствию документы. Были опрошены три правоохранителя, двое из которых находятся под подпиской о невыезде.
Кроме того, обыски прошли по местам жительства руководства краевой полиции. Арестованные граждане продолжают выполнять свои должностные обязанности.