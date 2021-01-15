В Минздраве России раскрыли секрет молодости после 40 лет

Правила питания необходимо соблюдать в любом возрасте. Однако после 40 лет на них стоит обратить пристальное внимание, заявила врач Ольга Ткачева.

Правила питания необходимо соблюдать в любом возрасте. Однако после 40 лет на них стоит обратить пристальное внимание, заявила врач Ольга Ткачева.

Кризисный возраст человека наступает после 40 лет. Именно в этот период проявляются последствия бурной молодости. Полезное питание, которое способствует оздоровительным процессам, является хорошим способом профилактики организма. Тайны живой и мертвой еды объяснила главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева издательству NEWS.ru.

"Рекомендуется включать в ежедневный рацион 400–600 граммов сырых овощей и фруктов и не забывать потреблять достаточное количество молочных продуктов, чтобы получить кальций, необходимый для костей", — рассказала Ткачева.

Врач пояснила, что мужчинам после 40 лет необходимо заменить жирное мясо на рыбу, для женщины иной показатель — от мяса следует отказаться при наступлении менопаузы. Диетолог резюмировала, что здоровая еда помогает поддержать гормональный баланс. Употребление в пищу животных жиров, холестерина, соли и сахара, Ткачева рекомендовала существенно сократить.

Ранее стало известно, что сотрудники таможенной службы в Нидерландах конфисковали бутерброды у водителей из Великобритании. Аргументировали они это тем, что ввоз некоторых продуктов на территорию ЕС запрещен.