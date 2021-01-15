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17:34   15 Января 2021
Происшествия

Британская полиция потеряла 150 тыс. записей базы данных о правонарушениях

Британская полиция потеряла 150 тыс. записей базы данных о правонарушениях

Компьютерный сбой в Великобритании стер 150 тыс. записей из полицейской базы данных о потенциальных правонарушителях.

После ошибки оказались удалены отпечатки пальцев, образцы ДНК и сведения об арестах тысяч людей, которых ранее задерживали полицейские по подозрению в совершении правонарушений, передает The Times.

Специалисты исключили версию о хакерской атаке. Масштабы нанесенного ущерба пока не оценены до конца. В настоящее время программисты работают над восстановлением удаленной информации. Британский Национальный совет начальников полиции сотрудничает с правительством, чтобы оценить воздействие произошедшего на их работу.

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#британия #данные #компьютерный сбой #правонарушители

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