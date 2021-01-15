Маловероятно, чтобы новый президент США Джо Байден начал восстанавливать трансатлантические отношения с Евросоюзом, обостряя отношения с Германией, которая настаивает на реализации проекта «Северный поток – 2»

Американские санкции против российского газопровода «Северный поток – 2» были введены не по настоянию президента США Дональда Трампа, чьи полномочия истекают 20 января 2021 года, а по настоянию Конгресса.

Маловероятно, чтобы новый президент США Джо Байден, который ранее выражал желание заняться восстановлением трансатлантических отношений с Евросоюзом, начал это делать, обостряя отношения с Германией, которая настаивает на реализации проекта «Северный поток – 2».

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал немецкий политолог Александр Рар, отвечая на вопрос о судьбе российского газопровода после скорой смены власти в США.

По словам эксперта, часть американских конгрессменов, как демократов, так и республиканцев, являются яростными противниками «Северного потока – 2» и их возмущает независимая позиция, которую по этому вопросу заняли европейцы.

«Глаза некоторых американских конгрессменов наливаются кровью, когда они слышат название "Северный поток – 2", — заявил Рар. — Им казалось, что они прикажут — и европейцы вытянутся по струнке. Вот поэтому они хотят наказать Германию, хотят ввести санкции и в самый последний момент остановить "Северный поток – 2"».

При этом эксперт отметил, что избранный президент США Джо Байден, пока не высказал определенной позиции по данному вопросу. Однако сомнительно, чтобы он, желая восстановить испорченные Трампом отношения внутри трансатлантического альянса с объявления войны немецкому бизнесу и правительству Германии.

По мнению Александра Рара, Джо Байден, наоборот, постарается продемонстрировать надежность Америки как партнера и союзника Германии и Франции.

«Да, некоторые конгрессмены являются лоббистами сжиженного газа, но для нового президента важнее восстановить отношения с Германией, улучшить взаимопонимание внутри НАТО», — убежден политолог.

К тому же, напомнил Рар в заключение, введения санкций против газопровода «Северный поток – 2» и компаний, участвующих в его строительстве, добивался даже не действующий президент США Дональд Трамп, а конгрессмены. А Байден, придя к власти, скорее всего, постарается оттянуть принятие закона о новых более жестких санкциях.