Путин-оптимист и трудоголик Лукашенко. Разбор автографов десяти мировых политиков

Корреспондент «Политики Сегодня» поговорила с экспертами-графологами и выяснила, что подписи выдают в Эрдогане философа, в Меркель меланхолика, а в Лукашенко трудоголика.

Под Новый год Владимир Путин подписал крупнейший пакет законопроектов — около 100 документов получили автограф российского президента. Но не только текст закона может представлять ценность. Если документ попадает к графологу, то внимание эксперта приковывает сама подпись политика. По ней можно вычислить, что ее владелец представляет из себя и даже как сильна в нем любовь к власти.

Корреспондент «Политики Сегодня» обсудила с тремя графологами автографы десяти мировых лидеров. Делимся результатами.

Руководитель проекта «Графология для HR» и психолог Анна Самойленко, анализируя идиограф турецкого президента, пришла к выводу, что у его автора выраженное стремление быть нестандартным, использовать новаторские подходы. Об этом в декабрьском интервью ПС рассказывал и турецкий писатель Мехмет Окатан.

«Также это человек, который любит внимание и желает его к себе привлекать. Он бы не хотел быть человеком незаметным. Ему необходимо выделяться», — подмечает Самойленко.

Эксперт подчеркивает, что Эрдоган, судя по подписи, — личность интеллектуального склада. Неординарным автографом он демонстрирует свою эрудицию или образование.

«Он любит говорить, рассуждать, основываясь на знаниях. Это демонстрация интеллектуального начала», — комментирует «иероглиф» турецкого лидера психолог.

Вместе с этим Анна Самойленко, не подозревающая кого именно описывает, отмечает, что государственному деятелю свойственны черты философа и человека духовного, что, в целом, имеет место быть, так как Реджеп Тайип получил религиозное образование.

«Материальная ориентация в подписи тоже есть, — констатирует графолог. — Также в подписи демонстрируется ориентация на результат».

Специалист оговаривается, что автограф не всегда соответствует тому, что его владелец из себя действительно представляет, так как является осознанным продуктом. Гораздо более точную характеристику, по мнению Самойленко, можно дать по почерку.

Коллега спикера — Анастасия Сажина — взглянув на подпись Эрдогана, и вовсе сделала вывод, что это «искусственно придуманная подделка». Вполне вероятно, ведь перевернутая на 90 градусов подпись турецкого лидера удивительно похожа на его же портрет в профиль.

При этом Сажина не отказалась от исследования автографа Эмманюэля Макрона. Президент Франции, по словам графолога, «имеет большое желание показать миру, что он умеет, и доказать, что это он сам».

«И будет доказывать! — прогнозирует петербурженка. — Очень позитивный, оптимист, всегда всех поддерживает. Однако иногда сомневается в себе».

Нет сомнений, что в минуты сомнения его поддерживает 67-летняя супруга-педагог, преподававшая юному Эмманюэлю французский язык в школе. По словам влюбленного ученика, если бы не нынешняя первая леди Франции, он бы никогда не стал президентом.

Анастасия подмечает, что Макрон заодно с Ангелой Меркель и Нэнси Пелоси ревнив и хорошо мотивируется финансами. Обращает внимание эксперт и на то, что из упомянутой троицы больше всех погрустить любит именно немецкий канцлер.

«Нуждается в поддержке. Сентиментальный, — пишет Сажина про Меркель, не зная даже пола анализируемого. — Очень переживающий за все. Чувствителен к критике. Хотя при хорошей поддержке близких и коллег — горы свернет».

О миниатюрной американке Пелоси графолог говорит как о человеке физически сильном и волевом. Считывает в автографе признаки упрямства и демонстративного поведения.

«Не любит приказы, импульсивен и несколько вспыльчив, — вновь безгендерно описывает владелицу подписи специалист. — Старается последнее слово оставить всегда за собой».

В последних трех Анастасия Сажина увидела к тому же любовь к спорту. И если Instagram 80-летней конгрессвумен США не изобилует физкультурными кадрами, а о недомоганиях более «юной» Меркель с завидной периодичностью выходят новости в прессе, то Макрон, действительно, в хорошей физической форме. К тому же нередко заглядывает на футбольные матчи и поздравляет с победой даже иностранные команды.

Помимо футбольных команд, поздравляет Макрон и новоизбранных американских президентов. Автограф Байдена специально для ПС изучила собственник кадрово-консалтингового агентства «Алгоритм успеха», графолог, специалист по системно-векторной психологии Ирина Дегтева.

Эксперт обозначила, что подпись Байдена говорит о том, что он целеустремленный и уравновешенный человек, который ко всему прочему не любит внимания к своей персоне. При этом Ирина называет его искусным манипулятором, умеющим сгладить острые углы.

«Про такого человека можно сказать, что мягко стелет, жестко спать», — емко заканчивает анализ предприниматель.

В подписи Дональда Трампа графолог Анна Самойленко видит демонстрацию агрессии и настойчивости, напористость, недипломатичность.

«...И даже доминантную модель поведения, когда он демонстрирует свою силу и способность, готовность прогнуть другого в угоду своим интересам», — рассуждает нижегородка.

По автографу психолог вычисляет и склонность Трампа к сокрытию информации. «Низкая читабельность» подписи говорит о том, что бывший американский президент не расположен к прозрачной коммуникации. Тем не менее, Самойленко добавляет, что это свойственно всем политикам и сотрудникам службы безопасности.

«Также подпись демонстрирует большие амбиции, масштабы и ориентацию на материальное. Деньги, власть, социально-иерархические инстинкты в этой подписи тоже очень выражены», — уверяет собеседница ПС.

Обозначенную скрытность обнаруживает Анна Самойленко и в автографе Владимира Путина.

«Это подпись человека осторожного, который дозирует информацию и выдает ее очень порционно. При этом данный политик транслирует нам оптимистичную картину мира, оптимистичный путь в будущее», — замечает девушка.

По анализу Анны становится ясно, что президент России в подписи не проявляет чрезмерного желания выделяться и «ярко светить на фоне других людей».

«Это человек, который демонстрирует внешнюю скромность и внешнюю непритязательность. Что-то вроде серого кардинала», — резюмирует эксперт.

Также Самойленко подчеркивает социальную ориентацию главы РФ, его рациональный деловой подход, желание просчитать и спрогнозировать.

«В своей речи политик будет опираться на факты, цифры, на проверенную информацию», — предполагает исследователь.

В подписи Лукашенко россиянка увидела человека с высокой работоспособностью, способного «тянуть на себе много информационных потоков». Эффективность и многозадачность, по словам руководителя проекта «Графология для HR», как раз про белорусского политика. Несмотря на запал «много и энергично трудиться» Александр Лукашенко обладает осторожностью и осмотрительностью, не склонен к опрометчивым действиям.

«Человек жесткий, который старается других людей подчинить своему влиянию», — дает оценку Анна Самойленко.

Специалист делает вывод, что владелец автографа не бросает начатое и фокусируется на настоящем. Заметны в подписи и консервативный подход, и нацеленность на сохранение традиций. Одной из таких белорусский лидер в минувшем августе назвал проведение выборов как праздника, отметив, что буфет и «хорошая песня» дарят избирателю «приличное настроение».

В подписи Владимира Зеленского графолог Анастасия Сажина угадывает, что автор — актер, он умеет показать себя в выгодном свете и стремится доказать всем, чего он стоит. А в плавных линиях Бориса Джонсона россиянка считывает педанта.

«Он очень переменчив в настроении, любит деньги и умеет ладить с людьми», — завершает анализ Сажина.

Любопытно, что в эру цифровизации личные подписи не утрачивают своей ценности. Но, вероятно, спустя годы в них уже не будет необходимости. Тогда можно будет вспомнить и о другом известном политике — Иване Грозном.

По некоторым данным, у царя не было автографа. Бытует мнение, что монарх был не обучен письму. Указы за него делали писари, а он заверял бумаги личной печатью. И если фильму про Ивана Васильевича суждено когда-то реализоваться, то, пожалуй, изобретение машины времени и отсутствие подписей выпадут как раз на эту эпоху.