Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:15   15 Января 2021
Политика

"Мы не сдаемся": польский мэр борется за памятник советским десантникам

"Мы не сдаемся": польский мэр борется за памятник советским десантникам

Мэр польской коммуны Любаш Марчин Филода пытается отстоять памятник польским и советским десантникам.

Воинов забросили на парашютах в тыл гитлеровцев в 1944 году для сбора информации. В стране планируют снести монумент, посвященный этим героям.

Польский чиновник борется за сохранение мемориала. Коммуна Любаш обжаловала решение Института национальной памяти о сносе композиции, но жалобу отклонили. Марчин Филода сообщил о продолжении разбирательств.

"Прочитав собранные доказательства и выслушав позицию воеводских служб, кажется, что шансы оставить памятник в нынешнем виде равны нулю. Однако мы не сдаемся и стараемся найти больше предложений", — заявил мэр.

Памятник польским и советским десантникам установили в 1974 году. Монумент уже несколько лет находится в оскверненном состоянии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#польша #памятник #Марчин Филода

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров