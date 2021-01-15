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16:58   15 Января 2021
Происшествия

Экс-президента Франции Саркози подозревают в "торговле влиянием"

Экс-президента Франции Саркози подозревают в "торговле влиянием"

Французские правоохранители приступили к расследованию консультативной деятельности Николя Саркози в России.

Поводом к началу следственных действий послужили сообщения о том, что политик получил вознаграждение от российской страховой компании "РЕСО-Гарантия". О начале расследования сообщили местные СМИ.

Согласно данным портала Mediapart, бывший президент Франции заключил многолетний консалтинговый контракт с компанией на 3 млн евро в 2019 году.

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#франция #саркози #прокуратура #торговля влиянием

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