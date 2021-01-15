«Борьба за Арктику уже началась»: Дандыкин оценил шансы Швеции против РФ

Эксперт полагает, что Стокгольм хочет заручиться поддержкой США перед сражением за ресурсы в Арктике.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» выразил мнение, что во время Второй мировой войны власти Швеции приняли правильное решение, не став заключать военный союз с нацистской Германией. Впрочем, сейчас страна все же тесно связана с Западом, поскольку постоянно принимает участие в военных маневрах Североатлантического альянса.

На фоне этого опубликованные Министерством обороны Швеции ролики на YouTube выглядят, как попытка обратить на себя внимания западных партнеров. В эпизодах говорится про борьбу за арктический регион, в котором из-за глобального потепления вскоре может развернуться гонка за ресурсы.

По мнению Дандыкина, списывать со счетов шведские вооруженные силы не стоит. Ровно, как и политические амбиции властей европейского государства на севере.

«Швеция — единственная "малая" страна в мире, которая полностью обеспечивает себя всем спектром современного оружия: фрегатами, подводными лодками, танками, истребителями и так далее. Несмотря на свой нейтральный статус после ряда тяжелых поражений от России в XVIII–XIX веках, страна имеет мощные вооруженные силы, тесный контакт с НАТО и собственные внешнеполитические амбиции, особенно в Арктике», — заявил эксперт.

В борьбе за Артику у Стокгольма нет шансов успешно противостоять России, поэтому стана спешит заручиться поддержкой НАТО, добавил военный специалист. РФ и Швеция никогда не были союзниками, поэтому для Стокгольма проще всего обратиться за помощью именно в Вашингтон.

«Борьба за Арктику уже началась. Хорошо, что мы готовы отстаивать свои законные права на нее не только лапами белых медведей. Что до Швеции, то надо не забывать уроки Полтавы. Ведь хватило же у руководства страны мудрости, чтобы не пойти на прямой союз с Гитлером. Надеюсь, хватит мудрости и сейчас», — подытожил спикер.

«Политика Сегодня» уже писала о том, как интернет-пользователи отреагировали на публикацию видеороликов шведского военного ведомства. Каждая из пяти серий длится не больше 10 минут, в течение которых шведский военный документалист Мелькер Беккер рассказывает о приближающемся глобальном потеплении и гонке за ресурсы. Военный эксперт директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, что Швеция недооценивает США и считает, что военный конфликт возможен только с Россией.