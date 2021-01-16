Американские журналисты указали на брешь в обороне Литвы, Латвии и Эстонии

Аналитики из США и Эстонии обеспокоены военной мощью РФ в Западном округе.

Прибалтийские страны не смогут «защититься от России» без помощи НАТО, пишет американский журнал The National Interest. Хоть Москва никогда в новейшей истории не угрожала суверенитету Литвы, Латвии и Эстонии, журналисты из США и эстонские аналитики обеспокоены военной мощью России в Западном военном округе.

Противовоздушная оборона стран Прибалтики слишком слаба, чтобы «остановить Россию» или поддержать подкрепление НАТО, приходящее им на помощь.

У Эстонии, Латвии и Литвы нет собственных мощных военных сил, а немногочисленные военнослужащие и самолеты НАТО, дислоцированные там, никак не смогут противостоять России «в случае вторжения», утверждает автор статьи со ссылкой на отчет Международного центра обороны и безопасности Эстонии.

«Противовоздушная оборона — это самый большой пробел в военном потенциале региона, и хотя три государства предприняли шаги для решения этой проблемы, полный набор систем, необходимых для комплексной многоуровневой ПВО, стоит непомерно дорого. Это беспокоит прибалтийские страны, но уязвимый северо-восточный фланг также должен вызывать беспокойство у НАТО в целом», — отмечается в публикации NI.

В отличие от «соседей», Россия имеет около 27 боевых воздушных эскадрилий в Западном военном округе, граничащим со странами Прибалтики. Плюс дополнительные самолеты, базирующиеся в прилегающих районах, которые могут увеличить численность российской авиации в Балтийском регионе до нескольких сотен самолетов, предупреждают американские журналисты.

Чтобы остановить российские ВВС, у прибалтийских стран есть европейские и американские ракеты класса «земля-воздух», включая шведские RBS-70 и американские зенитные ракеты малой дальности Stinger, а также радары ПВО. Литва покупает норвежские ракеты средней дальности NASAMS, в то время как Эстония по-прежнему использует старые советские зенитные установки ЗУ-23–2. Но этого недостаточно.

Поскольку у государств Прибалтики не так много авиации, а реактивных истребителей и вовсе нет, Североатлантический альянс реализует программу Baltic Air Policing, в рамках которой от четырех до восьми истребителей НАТО размещаются на балтийских аэродромах. Тем не менее, это довольно тонкий щит против российской авиации, констатирует The National Interest.

«У Литвы, Латвии и Эстонии остро не хватает возможностей противовоздушной обороны. <...> Неоспоримым фактом является то, что Россия - велика, а страны Прибалтики - маленькие и слишком слабые, чтобы защищаться от российского вторжения без помощи Запада», — отмечается в статье.

Ранее журналисты NI писали, что военный флот Литвы, Латвии и Польши слишком слаб по сравнению с силами остальных членов НАТО и станет для альянса балластом в случае войны с Россией. Подробнее о том, чем оборона стран Прибалтики уступает российской читайте в нашей статье.