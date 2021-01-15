Худрук "Ералаша" Борис Грачевский оставил свое состояние жене и сыну

Известный российский режиссер Борис Грачевский, умерший 14 января на 72-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом, оставил свое состояние жене и маленькому сыну.

Известный российский режиссер Борис Грачевский, умерший 14 января на 72-м году жизни после продолжительной борьбы с коронавирусом, оставил свое состояние жене и маленькому сыну.

Екатерина Белоцерковская и Филипп стали единоличными наследниками состояния одного из создателей детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского. Завещание, по словам осведомленного источника, было составлено режиссером еще в 2020 году.

Такая спешка при составлении завещания была связана с опасениями Грачевского касательно того, что его предыдущая супруга может выкинуть некие "фокусы". Источник уточнил, что все имущество Грачевского, включая расположенный недалеко от Москвы коттедж и столичную квартиру, а также его сбережения перешли в собственность Екатерины и их с Грачевским сына.

Умерший в четверг режиссер в последние месяцы перед смертью находился словно на "американских горках" — ему становилось то лучше, то хуже. Были тревожные звоночки болезни, уточнил источник в беседе с корреспондентом "КП".