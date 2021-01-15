Глава МИД Сирии Микдад оказался в санкционных списках Евросоюза

Недавно вступивший в должность глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад попал в санкционные списки Евросоюза.

Недавно вступивший в должность глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад попал в санкционные списки Евросоюза.

Микдад был назначен главой внешнеполитического ведомства Сирийской Арабской Республики в ноябре 2020 года после смерти его предшественника Валида Муаллема, отработавшего на этом посту более 15 лет. Эксперты называют Микдада опытным дипломатом, хорошо зарекомендовавшим себя в решении вопросов во время "арабской весны".

Согласно новым санкционным ограничениям ЕС, сирийскому дипломату, помимо всего прочего, запретили въезд на территорию стран еврозоны, сообщает ФАН.

Страны Запада продолжают оказывать санкционное давление на Правительство Сирии. В декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал так называемый "акт Цезаря" — закон "о защите гражданского населения Сирии". Он вступил в силу в июне прошлого года и затрагивает большинство сфер республики.