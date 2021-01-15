Блогер Шарий готов покинуть Украину ради российской вакцины "Спутник V"

Лидер "Партии Шария" и видеоблогер Анатолий Шарий признался, что готов покинуть Украину и уехать в Россию для вакцинации препаратом "Спутник V".

Лидер "Партии Шария" и видеоблогер Анатолий Шарий признался, что готов покинуть Украину и уехать в Россию для вакцинации препаратом "Спутник V".

Украинец подтвердил, что не хочет прививаться американской вакциной Pfizer. По словам блогера, его не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии после вакцинации. Шарий не отрицает, что может впервые за 12 лет отправиться в Россию ради прививки от коронавируса.

"Вакцинироваться, конечно", — завил блогер.

Лидер одноименной фракции Шарий прославился неоднозначными высказываниями о России. Однако он поддержал созданный российскими специалистами препарат "Спутник V". Блогер открыто выступил против вакцинации американской вакциной Pfizer в Западной Европе.

"И когда в западной прессе я читаю, что это просто она провоцирует какие-то побочные эффекты, я ж не подопытный кролик, не орангутанг", — рассуждает Шарий.

Блогер отметил, что в Западной Европе происходят споры в отношении вакцин. В мире идет жесткая конкуренция между производителями, добавил он в эфире украинского телеканала.