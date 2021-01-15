Блогер Шарий готов покинуть Украину ради российской вакцины "Спутник V"
Лидер "Партии Шария" и видеоблогер Анатолий Шарий признался, что готов покинуть Украину и уехать в Россию для вакцинации препаратом "Спутник V".
Украинец подтвердил, что не хочет прививаться американской вакциной Pfizer. По словам блогера, его не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии после вакцинации. Шарий не отрицает, что может впервые за 12 лет отправиться в Россию ради прививки от коронавируса.
"Вакцинироваться, конечно", — завил блогер.
Лидер одноименной фракции Шарий прославился неоднозначными высказываниями о России. Однако он поддержал созданный российскими специалистами препарат "Спутник V". Блогер открыто выступил против вакцинации американской вакциной Pfizer в Западной Европе.
"И когда в западной прессе я читаю, что это просто она провоцирует какие-то побочные эффекты, я ж не подопытный кролик, не орангутанг", — рассуждает Шарий.
Блогер отметил, что в Западной Европе происходят споры в отношении вакцин. В мире идет жесткая конкуренция между производителями, добавил он в эфире украинского телеканала.