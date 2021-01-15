Конгрессмен Мейер заявил о страхе за собственную жизнь после штурма Капитолия

Член Конгресса США республиканец Питер Мейер, ранее проголосовавший за импичмент президенту Дональду Трампу, рассказал, как изменилась его жизнь после штурма Капитолия.

Член Конгресса США республиканец Питер Мейер, ранее проголосовавший за импичмент президенту Дональду Трампу, рассказал, как изменилась его жизнь после штурма Капитолия.

По его словам, он вместе с некоторыми своими коллегами был вынужден нанять вооруженную охрану. После штурма здания Капитолия в Вашингтоне они постоянно меняют распорядок дня и покупают бронежилеты.

В комментариях по поводу причин голосования за отставку главы Белого дома он отметил, что американский лидер отказался признать хотя бы частичную ответственность за события 6 января.

"Печально, что нам приходится доходить до этого, но, знаете, мы ожидаем, что кто-то может попытаться убить нас", — сказал он.

Ранее сторонники действующего президента США республиканца Дональда Трампа штурмом взяли здание Капитолия. Демонстранты сорвали заседание членов Конгресса США по утверждению итогов президентских выборов.