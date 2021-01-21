Лидеры «Мужского движения» метят в депутаты Госдумы РФ

Интервью с одним из основателей интернет-сообщества 1337const Кириллом Кирюшкиным , выступающего за соблюдение прав мужчин.

Наряду с популярностью темы равноправия полов и феминизма, в России получила распространение и идея защиты мужских прав. К примеру, были созданы Международный отцовский комитет и Союз отцов, а в Петербурге заработала «горячая линия» помощи отцам при отчуждении ребенка.

Свою лепту в популяризацию движения внес документальный фильм 2016 года 'The Red Pill' (англ. Красная таблетка) режиссера Кэсси Джей о проблемах сильной половины человечества. Его очень тепло приняли американские консерваторы и традиционалисты. Появились поклонники и по ту сторону океана. Например, российское движение 1337const.

Его создатели уверены, что мужчин необходимо просвещать о нарушении их прав на почве сексизма. В качестве примера таких нарушений они приводят службу в армии, разницу в пенсионном возрасте, приоритет женщин в получении сертификата на маткапитал, расхождение в условиях ареста.

Корреспондент «Политики Сегодня» поговорил с одним из основателем 1337const Кириллом Кирюшкиным о том, с чего в России началась «красная таблетка» и в чем сегодня проблемы современных мужчин.

— Как мужское движение получило распространение в России?

— Прежде всего, это заслуга интернета, именно с тематических сообществ все началось, года так с 2012. Самый разгон пошел с 2015, когда появилось наше движение. За год мы так раскрутили тему и уже после 2016-го года аналогичные движения стали появляться как грибы после дождя.

— Когда вы осознанно пришли к выводу, что мужские права в обществе нарушаются?

— Я со школьных времен задавался этими вопросами. У меня вызывало недоумение, что раз мы живем в равноправном обществе, то почему после уроков мальчиков заставляли поднимать стулья не только за себя. Слова «они слабее» — не аргумент. Ведь проблемы слабых в равноправном обществе сильных не должны волновать. Я отказывался от подобных действий. Или, например, у мальчиков уроки труда — это слесарно-столярные работы, а у девочек была кулинария. Лично я лучше бы выпекал пироги, чем работал на станке, но мне не позволили это из-за того, что я мальчик.

Дальше уже юные годы и военкомат. Опять то же самое — общество равноправное, но посылают в армию только парней. Либо не надо призывать никого, либо призывать всех. Излюбленный аргумент — «женщины зато рожают» — сюда не подходит, то дело добровольное, а не принудительное. Став взрослее, я начал вникать в проблемы: разводы, где детей почти всегда оставляют с матерью. Я стал видеть как парней садят в тюрьму за «изнасилования», только потому, что какая-то непорядочная женщина указала на него пальцем. Особенно это стало популярно в последнее время.

— Что вас больше всего возмутило?

— Тема с абортами. Я считаю это самым главным нарушением мужских прав. Раз аборты разрешены, а в зачатии участвуют оба, то значит и решение должно приниматься обоими. А как у нас? Женщина захотела — родила, а захотела и аборт сделала. Мнение мужчины тут никак не учитывается. Аргументируют это тем, что «мое тело — мое дело», а как родит, так будет орать: «Давай плати алименты».

— Что вы предлагаете?

— Надо вводить юридический аборт, когда мужчина вправе отказаться от ребенка, если женщина отказалась сделать аборт. Сразу остужу тех, кто захочет сказать: «а вот если нельзя делать аборт по медицинским показаниям и нужно рожать», то я отвечу, что это целиком и полностью проблемы женщины. Мы живём не при патриархате (к сожалению), поэтому пусть женщина сама с этим разбирается, ведь «ее тело — ее дело», а значит и проблемы связанные с ним, тоже ее. Не являюсь сторонником равноправия, но раз у нас общество равновправное, то давайте играть честно.

— Насколько знаю, течений в мужском движении довольно много. К какому вы себя относите?

— Да, ветвей уже несколько десятков. Движение, которое представляю я, патриархальной направленности. Это традиционные ценности и несогласие с концепцией равноправия полов. Русский патриархат, который был в дореволюционной России — вот, что нам нужно.

Мужчинам стоит прислушиваться к своим инстинктам и природным позывам, в первую очередь. Никогда не забывать, что он — мужчина, а то ведь многие забыли и стали феминными. Сейчас леволиберальная пропаганда, которая со скоростью света внедряется в наше общество, учит мужчин быть слабыми, плевать на свою культуру, традиции и плевать на то, что он от природы — сильный мужчина со своими четкими убеждениями и идеями. В нравственном плане нашим мужчинам надо научиться думать не только о себе, но и об обществе в целом.

— Что вам не нравится в современном мужском движении?

— Не нравится раздробленность, деление на «патриархатчиков» и тех, кто за равноправие. У нас разные политические убеждения, разный взгляд на культуру и религию, имеются межнациональные вопросы, отсутствует единый лидер. К сожалению, этого не исправить. Точки соприкосновения в сохранении традиционного общества и интересов мужчин есть, ну хоть на этом спасибо.

— Вы бы хотели пойти в политику?

— Можно сказать я уже в политике. Я к этому не стремлюсь, но пусть все идет своим чередом, если мой жизненный путь к этому приведет, то так тому и быть. На меня во «ВКонтакте» подписаны два депутата Госдумы и один замгубернатора — раз подписаны, то значит наши люди уже в политике и это только те, про кого я знаю. Еще по секрету скажу, что пара парней из нашего движения (не буду разглашать имен) собираются участвовать в выборах в Госдуму. И у одного хорошие шансы пройти, а дальше — время покажет.