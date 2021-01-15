МИД РФ выясняет подробности инцидента с досмотром Грецией российского судна "Адлер"

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации выясняет обстоятельства высадки спецназа НАТО на российский сухогруз "Адлер" в Средиземном море.

Внешнеполитическое ведомство Российской Федерации выясняет обстоятельства высадки спецназа НАТО на российский сухогруз "Адлер" в Средиземном море.

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало сообщение, в котором сказано, что ведомство обратило внимание на сообщения СМИ о проведенном ВМС Греции, якобы действовавшими в рамках военно-морской операции ЕС "Ирини", досмотре российского судна "Адлер" в Средиземном море.

В МИД РФ отметили, что ведомство поддерживает контакт с властями Греции и устанавливает обстоятельства инцидента. Также российская сторона намерена определить, соблюдались ли предусмотренные в подобных случаях процедуры досмотра кораблей в открытом море.

Согласно резолюции 2292 Совета Безопасности ООН, государства-члены организации могут досматривать суда в открытом море у берегов Ливии, если есть основания полагать, что на них могут перевозить оружие. Однако для этого необходимо получить предварительное согласие государства, под флагом которого ходит корабль.

"Неоднократно указывали в контактах с брюссельскими евроструктурами и заинтересованными странами-членами ЕС на императивность обеспечения полного соответствия операции "Ирини" международному праву, а также рамкам, установленным резолюцией 2292 СБ ООН", — подчеркнули в МИД РФ.

Также отмечается, что командование операцией обязано предоставлять разъяснения оснований для проведения досмотра и его итоги.