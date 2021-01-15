Посещение футбольного матча назвали уважительной причиной ухода с работы

Верховный суд России посчитал спланированную поездку и футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены.

Верховный суд России посчитал спланированную поездку и футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены.

Если сотрудник предупредил своего руководителя о том, что собирается уйти в рабочее время с согласием на недоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что. При этом факт грубого нарушения законодательства должен доказать именно работодатель, считают в ВС.

Суды, в свою очередь, обязаны объективно и всесторонне подходить к подобным трудовым спорам, а не приходить к общим выводам. В России также запрещена трудовая дискриминация, напомнили в Верховном суде. В том числе за активную профсоюзную деятельность своего подчиненного.