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16:25   15 Января 2021
Общество

Посещение футбольного матча назвали уважительной причиной ухода с работы

Посещение футбольного матча назвали уважительной причиной ухода с работы

Верховный суд России посчитал спланированную поездку и футбольный матч уважительной причиной для ухода с рабочего места до окончания трудовой смены. 

Если сотрудник предупредил своего руководителя о том, что собирается уйти в рабочее время с согласием на недоплачиваемый отпуск, то засчитывать ему прогул не за что. При этом факт грубого нарушения законодательства должен доказать именно работодатель, считают в ВС.

Суды, в свою очередь, обязаны объективно и всесторонне подходить к подобным трудовым спорам, а не приходить к общим выводам. В России также запрещена трудовая дискриминация, напомнили в Верховном суде. В том числе за активную профсоюзную деятельность своего подчиненного.

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#футбол #работа #верховный суд

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