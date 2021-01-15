Сатановский нашел подозрительное совпадение в атаке на аккаунт «Спутник V»

Политолог обратил внимание на то, что блокировка аккаунта вакцины в Twitter совпала с началом вакцинации в РФ.

Через час после блокировки аккаунта российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V» администрация социальной сети Twitter сняла ограничения на доступ. По словам представителей цифровой платформы, страницу несколько раз пытались взломать, а сами хакеры базировались в американском штате Вирджиния.

Российский политолог Евгений Сатановский убежден, что иной сценарий распространения информации о российской вакцине в США сложно представить. В своем Telegram-канале «Армагеддоныч» эксперт обратил внимание на конкуренцию между двумя препаратами от коронавируса: отечественной «Спутник V» и американской Pfizer.

«Интересно, а конкуренция на рынке вакцин тут совсем ни причем? Нет, если это так, то конечно. Мы же знаем, до какой степени Америка, неотъемлемой частью политической системы которой является "Твиттер", привержена свободе слова и свободе бизнеса, как она заботится о своей репутации, как борется с недобросовестной конкуренцией», — цитирует Сатановского издание «Царьград».

Самым интересным моментом в случае с блокировкой политолог считает время, в которое она произошла. Ровно в этот день в России по поручению президента Владимира Путина официально стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Сатановский сыронизировал, что на фоне этого действия администрации Twitter можно назвать «случайностью» лишь в кавычках.

«Так что наверняка блокировка ресурса с информацией о нашей вакцине, чок в чок к началу массовой вакцинации в России еt граждан этой самой отечественной вакциной, на фоне многочисленных смертей по всему миру после применения вакцины американской, чистой воды случайность. Разве может быть иначе?», — подытожил эксперт.

Справка ПС

По состоянию на 15 января 2021 года в России зафиксировано 3 459 237 случаев заражения коронавируса. «Политика Сегодня» уже писала о том, что переболевшим COVID-19 людям посоветовали не игнорировать вакцинацию «Спутником V». Ее разработкой занимались специалисты института имени Гамалеи. Лекарство уже зарегистрировано и успешно прошло несколько стадий испытаний. Добровольцами на первых двух фазах выступили военнослужащие.