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16:21   15 Января 2021
Политика

Новоизбранному президенту США предложили остановить санкции против "СП-2"

Новоизбранному президенту США предложили остановить санкции против "СП-2"

Консультировавший Джо Байдена эксперт по внешней политике Николас Бернс предложил новому американскому президенту приостановить действие санкций против "Северного потока — 2".

В интервью изданию Handelsblatt он заявил, что европейцам также следует приостановить реализацию проекта. Эксперт уверен, что это в это время новые власти США и Германии смогут обсудить "Северный поток — 2" и урегулировать конфликт. К этому диалогу также стоит привлечь другие вовлеченные в проект страны.

Первый пакет санкций в отношении российско-германского проекта ввела администрация президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года, после чего меры были расширены. Белый дом неоднократно заявлял, что газопровод не должен быть завершен.

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