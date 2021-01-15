Профессор Тепикин усомнился в целесообразности планов Лондона по Крыму

Планы Великобритании профинансировать проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины не стоит воспринимать всерьез, заявил кандидат исторических наук, профессор Виталий Тепикин.

Планы Великобритании профинансировать проекты по "реинтеграции" Крыма в состав Украины не стоит воспринимать всерьез, заявил кандидат исторических наук, профессор Виталий Тепикин.

По его словам, инициатива британского руководства носит исключительно политический характер. Крымчане обозначили свое мнение на законно проведенном референдуме в 2014 году, проголосовав за возвращение полуострова в состав РФ.

Тем самым они обезопасили себя от исходящей из Киева националистической угрозы, подчеркнул Тепикин. Он назвал решение жителей Крыма единственно верным.

"Уровень жизни крымчан стал выше, вот этим летом в Крым летал: регион заметно развивается, а не выступает «дойной коровой». Находится под защитой российской армии", — сказал профессор.

Британские политики думают, что своими инициативами смогут защитить права жителей полуострова. Но ведь сами крымчане за подобной помощью не обращались, заключил он.