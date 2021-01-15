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16:12   15 Января 2021
Политика

Предприниматель Греков займет пост мэра Уфы

Предприниматель Греков займет пост мэра Уфы

Предприниматель Сергей Греков обошел двух других кандидатов на выборах мэра Уфы. Депутаты горсовета избрали его градоначальником.

Три кандидата прошли конкурсный отбор на должность мэра. Бизнесмен Греков займет эту должность по решению депутатов. Пост градоначальника оставался вакантным после смерти прежнего главы города Ульфата Мустафина, который умер 29 октября прошлого года. Всего на должность претендовали 11 человек.

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#мэр #уфа #греков

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