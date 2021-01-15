Предприниматель Греков займет пост мэра Уфы

Предприниматель Сергей Греков обошел двух других кандидатов на выборах мэра Уфы. Депутаты горсовета избрали его градоначальником.

Предприниматель Сергей Греков обошел двух других кандидатов на выборах мэра Уфы. Депутаты горсовета избрали его градоначальником.

Три кандидата прошли конкурсный отбор на должность мэра. Бизнесмен Греков займет эту должность по решению депутатов. Пост градоначальника оставался вакантным после смерти прежнего главы города Ульфата Мустафина, который умер 29 октября прошлого года. Всего на должность претендовали 11 человек.