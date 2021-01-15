СКР провел следственные действия с Сергеем Фургалом

Следственный комитет провел следственные действия с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, обвиняемым в организации убийств, заявил его адвокат Михаил Карапетян.

Следственный комитет провел следственные действия с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, обвиняемым в организации убийств, заявил его адвокат Михаил Карапетян.

Обвинение Фургалу в окончательной редакции не предъявлялось, подчеркнул он. Адвокат отказался от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности хабаровской преступной группировки и организации убийств в начале "нулевых". Губернатора доставили в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово". Вскоре президент Владимир Путин уволил его с должности. Следственный комитет России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей.