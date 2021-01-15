Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:09   15 Января 2021
Происшествия

СКР провел следственные действия с Сергеем Фургалом

СКР провел следственные действия с Сергеем Фургалом

Следственный комитет провел следственные действия с экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом, обвиняемым в организации убийств, заявил его адвокат Михаил Карапетян. 

Обвинение Фургалу в окончательной редакции не предъявлялось, подчеркнул он. Адвокат отказался от дальнейших комментариев, сославшись на подписку о неразглашении.

Сергея Фургала задержали летом 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности хабаровской преступной группировки и организации убийств в начале "нулевых". Губернатора доставили в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово". Вскоре президент Владимир Путин уволил его с должности. Следственный комитет России обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #следственные действия #фургал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров