Власти ЛНР заявили о подрыве газопровода террористами

Взрыв произошел рядом с населенным пунктом Глафировка, где был подорван отвод газовой трубы.

Взрыв произошел рядом с населенным пунктом Глафировка, где был подорван отвод газовой трубы.

Руководство Луганской Народной Республики считает, что произошедшее ни что иное, как террористический акт со стороны Киева. Об этом сообщила представитель ЛНР Ольга Кобцева.

По словам Кобцевой, отвод магистральной газовой трубы "Лутугино-Хрящеватое" диаметром 273 мм был взорван рано утром вблизи села Глафировка. В результате ЧП без газового снабжения остались жители части Лутугинского района.