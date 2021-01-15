Глава контрразведки Дейр эз-Зора остался жив после налета ВВС Израиля

Налет бомбардировщиков ВВС Израиля на Дейр эз-Зор 13 января привел к гибели 57 человек, среди которых не оказалось главы контрразведки провинции, как ранее сообщали СМИ.

Налет бомбардировщиков ВВС Израиля на Дейр эз-Зор 13 января привел к гибели 57 человек, среди которых не оказалось главы контрразведки провинции, как ранее сообщали СМИ.

Сообщение телеканала "Аль-Хабур" о том, что начальник службы военной безопасности в сирийской провинции Дейр эз-Зор Ахмед Халиль погиб в ходе нападения израильской авиации 13 января, не нашло подтверждение. Военнослужащий Сирийской Арабской Армии и офицер из службы военной безопасности Дейр эз-Зора сообщили Федеральному агентству новостей, что Ахмед Халиль жив.

Предыдущая атака ВВС Израиля была совершена 7 января. Тогда бомбежке подверглись южный район Дамаска Аль-Кисва и окрестности города Ад-Даур на Голанских высотах. Сирийское правительство обратилось с требованием принять меры по прекращению агрессии Израиля против Сирии в письмах, адресованных генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гуттеришу и председателю Совета Безопасности ООН Джерри Мэтьюсу Маджиле.