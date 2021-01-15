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16:46   15 Января 2021
Весь мир

Ким Чен Ын показал миру свое «самое мощное оружие»

Ким Чен Ын показал миру свое «самое мощное оружие»

В честь 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который проходил с 5 по 12 января, в Пхеньяне устроили грандиозный военный парад. Вечером 14 января зрители на центральной площади имени Ким Ир Сена (дед нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына) могли наблюдать сотни военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе и новую баллистическую ракету для северокорейских подлодок Pukguksong-5.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало ее «самым мощным в мире оружием».

«На площади появилось самое мощное в мире оружие — баллистическая ракета подводного базирования, которая демонстрирует мощь Революционных вооруженных сил. Народ начал аплодировать, радуясь огромной силе нашей партии, которая за столь короткий пятилетний период [между 7-м и 8-м съездом партии] осуществила великое дело – построила мощную армию для процветания страны, мечту нации», — сообщает ЦТАК.

Впервые новая ракета предстала перед широкой публикой в октябре 2020 года. Тогда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын настолько расчувствовался, что заплакал прямо во время торжественной речи. Огромный снаряд вывезли на площадь на 22-колесном грузовике, а внешний вид ракеты поразил экспертов по всему миру, ведь до того момента о ней никто не слышал.

Ким Чен Ын показал миру свое «самое мощное оружие»

Американский журнал Time пишет о том, что военный парад в центре Пхеньяна Ким Чен Ын устроил с одной целью: показать всему миру, что он твердо намерен расширять свою ядерную программу. С трибуны лидер Северной Кореи пообещал приложить все усилия для укрепления обороны КНДР и противостояния «враждебности со стороны США».

Эти слова Ким Чен Ына, вероятнее всего, были направлены в адрес нового американского президента Джозефа Байдена, который со дня на день займет кресло в Овальном кабинете Белого дома. Демократ ранее называл главу Северной Кореи «головорезом», а своего предшественника Дональда Трампа обвинял в том, что он «гонится за зрелищем», а не пытается ограничить ядерный потенциал КНДР. Кич Чен Ын тогда сказал, что судьба двусторонних отношений будет зависеть от новой политики Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Центральное телеграфное агентство Кореи также сообщило, что на параде, помимо Pukguksong-5, были представлены и другие ракеты, которые могут «полностью уничтожить любого противника за пределами территории КНДР». Северокорейское государственное телевидение пока не опубликовало официальные кадры с парада, поэтому полный текст торжественной речи Ким Чен Ына неизвестен.

В ходе 8-го съезда ТПК лидер Северной Кореи также рассказал об улучшении межконтинентальных баллистических ракет, которые находятся в распоряжении страны. Сейчас они могут долететь до Вашингтона: их дальность оценивается в 15 тысяч километров, в то время, как до столицы США от берегов КНДР всего 11 тысяч километров.

Ким Чен Ын показал миру свое «самое мощное оружие»

Специалисты считают, что страна накопила уже несколько десятков единиц ядерного оружия. Оценки точного состояния ядерных и ракетных программ Пхеньяна сильно разнятся, но одно известно точно: Северная Корея уже много лет работает над баллистическими ракетными системами подводного базирования. Это должно волновать не только Пентагон, но и ближайших соседей КНДР, ведь снаряды, выпущенные с субмарин, очень сложно обнаружить или перехватить.

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