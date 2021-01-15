Ким Чен Ын показал миру свое «самое мощное оружие»

На параде в КНДР перед зрителями предстала новая баллистическая ракета.

В честь 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который проходил с 5 по 12 января, в Пхеньяне устроили грандиозный военный парад. Вечером 14 января зрители на центральной площади имени Ким Ир Сена (дед нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына) могли наблюдать сотни военнослужащих и десятки единиц техники, в том числе и новую баллистическую ракету для северокорейских подлодок Pukguksong-5.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало ее «самым мощным в мире оружием».

«На площади появилось самое мощное в мире оружие — баллистическая ракета подводного базирования, которая демонстрирует мощь Революционных вооруженных сил. Народ начал аплодировать, радуясь огромной силе нашей партии, которая за столь короткий пятилетний период [между 7-м и 8-м съездом партии] осуществила великое дело – построила мощную армию для процветания страны, мечту нации», — сообщает ЦТАК.

Впервые новая ракета предстала перед широкой публикой в октябре 2020 года. Тогда лидер Северной Кореи Ким Чен Ын настолько расчувствовался, что заплакал прямо во время торжественной речи. Огромный снаряд вывезли на площадь на 22-колесном грузовике, а внешний вид ракеты поразил экспертов по всему миру, ведь до того момента о ней никто не слышал.

Американский журнал Time пишет о том, что военный парад в центре Пхеньяна Ким Чен Ын устроил с одной целью: показать всему миру, что он твердо намерен расширять свою ядерную программу. С трибуны лидер Северной Кореи пообещал приложить все усилия для укрепления обороны КНДР и противостояния «враждебности со стороны США».

Эти слова Ким Чен Ына, вероятнее всего, были направлены в адрес нового американского президента Джозефа Байдена, который со дня на день займет кресло в Овальном кабинете Белого дома. Демократ ранее называл главу Северной Кореи «головорезом», а своего предшественника Дональда Трампа обвинял в том, что он «гонится за зрелищем», а не пытается ограничить ядерный потенциал КНДР. Кич Чен Ын тогда сказал, что судьба двусторонних отношений будет зависеть от новой политики Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Центральное телеграфное агентство Кореи также сообщило, что на параде, помимо Pukguksong-5, были представлены и другие ракеты, которые могут «полностью уничтожить любого противника за пределами территории КНДР». Северокорейское государственное телевидение пока не опубликовало официальные кадры с парада, поэтому полный текст торжественной речи Ким Чен Ына неизвестен.

В ходе 8-го съезда ТПК лидер Северной Кореи также рассказал об улучшении межконтинентальных баллистических ракет, которые находятся в распоряжении страны. Сейчас они могут долететь до Вашингтона: их дальность оценивается в 15 тысяч километров, в то время, как до столицы США от берегов КНДР всего 11 тысяч километров.

Специалисты считают, что страна накопила уже несколько десятков единиц ядерного оружия. Оценки точного состояния ядерных и ракетных программ Пхеньяна сильно разнятся, но одно известно точно: Северная Корея уже много лет работает над баллистическими ракетными системами подводного базирования. Это должно волновать не только Пентагон, но и ближайших соседей КНДР, ведь снаряды, выпущенные с субмарин, очень сложно обнаружить или перехватить.