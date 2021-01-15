Многоэтажка загорелась на улице Берзарина в Москве

Огонь охватил многоэтажку на северо-западе Москвы. Сотрудники МЧС спасли двух жильцов, сообщили очевидцы.

Огонь охватил многоэтажку на северо-западе Москвы. Сотрудники МЧС спасли двух жильцов, сообщили очевидцы.

Пожар произошел в квартире по улице Берзарина. Спасатели провели эвакуацию двух человек. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 50 квадратных метров. На месте работают пять машин скорой помощи.

Жильцы дома сообщили о сильном задымлении в подъезде. Из окон валит густой дым, в доме еще остались жильцы, которые просят о помощи. В одной из квартир находятся женщины с младенцем, которые не могут выбраться.

Источник: группа во ВКонтакте "Москва24".

Тушение пожара продолжается. Специалистам предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Информации о погибших и пострадавших нет.