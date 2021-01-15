Правительство Нидерландов принимает решение, уйдет ли в отставку в связи со скандалом с пособиями по уходу за детьми.

Правительство Нидерландов принимает решение, уйдет ли весь кабмин в отставку в связи со скандалом с пособиями по уходу за детьми.

Противоречия возникли по причине ошибочных претензий налогового органа государства к родителям сотен детей о неправомерном получении ими государственных пособий. Сотрудники налоговых служб назвали их мошенниками и потребовали вернуть выплаты по уходу за ребенком. NL Times отмечает, что в некоторых случаях это означало возврат десятков тысяч евро.

Парламентский комитет, занимавшийся расследованием инцидента, пришел к выводу, что налоговики нарушили основы верховенства закона в своей "охоте на ведьм". Таким образом, комитет осудил чиновников, судей и министров за то, как бездушно они обращались с несправедливо обвиненными родителями.

Омбудсмен Нидерландов по правам человека заявил, что налоговая служба своими заявлениями поставила сотни семей в безвыходное положение. В свою очередь, детский омбудсмен обвинил налоговую в игнорировании прав детей.

Сообщается, что вечером министры встретились с лидерами партий, которых они представляют в правительстве, а сегодня на заседании примут решение об отставке.