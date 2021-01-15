Памфилова раскритиковала Жириновского за слова о гендерном неравенстве

Глава ЦИК России Элла Памфилова отреагировала на слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского о представителях женского пола в политике.

Глава ЦИК России Элла Памфилова отреагировала на слова председателя ЛДПР Владимира Жириновского о представителях женского пола в политике.

По ее словам, Жириновскому не стоит рассуждать о гендерном неравенстве, все зависит от способностей конкретного человека.

"Все зависит от качества личности, умения и способности кажущиеся внешне минусы переводить в плюсы", — сказала она.

С критикой в сторону главы ЛДПР выступила и замглавы социального комитета Совфеда Елена Бибикова. Она отметила, что любая женщина в современной российской политике является личностью, которая добилась значительных успехов.

Ранее Владимир Жириновский заявил, что не нашел "самородков" в политическом пространстве России среди женщин. Глава партии отметил, что женщинам в политике трудно.