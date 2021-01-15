Памятник советским десантникам в Польше оказался под угрозой сноса

Памятник советским и польским десантникам, открытый в польской коммуне Любаш в 1974 году в память об операции, проведенной в тылу немецко-фашистских оккупантов в 1944 году, может быть уничтожен по решению Института национальной памяти Польши.

Памятник советским и польским десантникам, открытый в польской коммуне Любаш в 1974 году в память об операции, проведенной в тылу немецко-фашистских оккупантов в 1944 году, может быть уничтожен по решению Института национальной памяти Польши.

Об этом сообщает издание EurAsia Daily, отмечая, что коммуна Любаш пытается защитить памятник, обжаловав решение Института национальной памяти о его сносе в суде. Однако суд уже отклонил жалобу.

Мэр коммуны Марчин Филода обратился к жителям района с открытым письмом, в котором рассказал о том, что борьба за памятник продолжается, но шансы победить в ней очень малы.

«В настоящее время в воеводстве ведется разбирательство. Прочитав собранные доказательства и выслушав позицию воеводских служб, кажется, что шансы оставить памятник в нынешнем виде равны нулю. Однако мы не сдаемся и стараемся найти больше предложений», — приводит издание цитату из открытого письма Филоды.

Одним из предложений мэра коммуны Любаш является замена надписи, выбитой на памятнике десантникам, которые были заброшены на парашютах в тыл фашистским войскам для сбора информации об их перемещениях.

С момента открытия монумента в 1974 году на нем была размещена эпитафия на польском языке - «Polskim i radzieckim spadochroniarzom» («Польским и советским десантникам»). Однако, уже на протяжении долгих лет памятник в таким виде оставался частично оскверненным, так как из надписи были отбиты буквы слова radzieckim (советским).

Теперь же мэр предлагает полностью заменить надпись, считая это единственной возможностью уберечь памятник от полного уничтожения. Новая надпись, предложенная мэром Филодой, будет гласить:

«В честь польских героических десантников — участников боев за действительно свободную и независимую Родину. От жителей коммуны Любаш».

Таким образом из памяти польского народа предлагается полностью устранить информацию о том, что десантной операцией в тылу фашистских войск в 1944 году руководили советские офицеры и солдаты. И этот шаг местные власти считают единственной возможностью сохранить сам памятник, так как в противном случае они будет полностью снесен.