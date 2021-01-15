Актер из сериала "Каменская" Воробьев скончался на 59-м году жизни

Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался в Москве. Актер умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба столичного театра Олега Табакова.

Заслуженный артист России Александр Воробьев скончался в Москве. Актер умер в возрасте 58 лет, сообщает пресс-служба столичного театра Олега Табакова.

Причиной смерти Воробьева стала продолжительная болезнь. Артист играл во многих популярных спектаклях театра, таких как "Псих", "Страсти по Бумбарашу", "Два ангела, четыре человека" и "Признания авантюриста Феликса Круля".

Александр Воробьев родился 14 февраля 1962 года. Его актерская карьера началась в "Табакерке". Однажды он увидел спектакль "Полоумный Журден" и решил, что хочет работать в этом театре. В 1989 году артиста приняли в труппу.

Воробьев известен по игре в сериалах "Каменская", "Содержанки" и "Дальнобойщики". Актер также снялся в нескольких полнометражных фильмах, среди которых "Ирония судьбы. Продолжение".