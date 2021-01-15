Научного сотрудника Института Катона в США уволили из-за поддержки Трампа

Экономист института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов сообщил, что его уволили из-за открытой поддержки действующего президента США и критики демократов.

Экономист института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов сообщил, что его уволили из-за открытой поддержки действующего президента США и критики демократов.

Экс-советник президента РФ, научный сотрудник Иститута Катона в США Андрей Илларионов уволен из-за поддержки действующего президента США Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем блоге.

"Я более не работаю в Институте Катона. <...> Как сообщил мне вице-президент Института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту "Поджог Рейхстага" — 2021", — сообщил Илларионов.

Экономист в своем блоге выразил личное мнение о президентских выборах в Штатах и их последствиях. В частности, он сравнил штурм Капитолия в Вашингтоне 6 января с поджогом Рейхстага в Берлине в 1933 году. Илларионов считает, что выборы были сфабрикованы демократами, а действующий американский лидер Дональд Трамп стал их жертвой. Позиция российского сотрудника была названа неприемлемой.

Ранее Илларионов демонстрировал свои оппозиционные взгляды и в отношении российской власти.