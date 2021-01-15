Ученые выяснили, что антитела защищают от COVID-19 лучше вакцины

Перенесенный коронавирус защищает от повторного заражения лучше, чем вакцина, выяснили ученые.

Перенесенный коронавирус защищает от повторного заражения лучше, чем вакцина, выяснили ученые.

Специалисты отметили, что это не повод отказываться от прививки. Исследователи узнали, что в организме людей, переболевших COVID-19, имеется намного больше антител, чем у тех, кто был привит препаратом Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Было проведено исследование, где приняли участие 20 тысяч человек. Ученые пытались выяснить, кто из них подхватит инфекцию снова. В результате всего 44 человека повторно заразились коронавирусом.