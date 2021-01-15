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15:25   15 Января 2021
Общество

Ученые выяснили, что антитела защищают от COVID-19 лучше вакцины

Ученые выяснили, что антитела защищают от COVID-19 лучше вакцины

Перенесенный коронавирус защищает от повторного заражения лучше, чем вакцина, выяснили ученые.

Специалисты отметили, что это не повод отказываться от прививки. Исследователи узнали, что в организме людей, переболевших COVID-19, имеется намного больше антител, чем у тех, кто был привит препаратом Оксфордского университета и компании AstraZeneca.

Было проведено исследование, где приняли участие 20 тысяч человек. Ученые пытались выяснить, кто из них подхватит инфекцию снова. В результате всего 44 человека повторно заразились коронавирусом.

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#россия #прививка #коронавирус

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