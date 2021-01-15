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15:11   15 Января 2021
Экономика

Сроки продолжения строительства "СП-2" могут определиться уже в январе

Сроки продолжения строительства "СП-2" могут определиться уже в январе

Компания Nord Stream 2 AG определится со сроками продолжения строительства газопровода "Северный поток — 2" в конце января или в начале февраля.

Установка российского трубопровода "СП-2" близится к завершению. Компания Nord Stream 2 AG может определить, когда возобновить строительство, сообщила газета "Хандельсблат". Советник избранного президента США Джо Байдена по внешнеполитическим вопросам заявил изданию, что предложил руководителю приостановить действие санкций против проекта.

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#строительство #газопровод #СП-2

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