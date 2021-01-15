Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Похороны художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Дата прощания пока неизвестна.

Похороны художественного руководителя детского киножурнала "Ералаш" Бориса Грачевского состоятся на Троекуровском кладбище в Москве. Дата прощания пока неизвестна.

Известный российский режиссер скончался на 72-м году жизни от коронавирусной инфекции. Дату похорон близкие Грачевского объявят позже. Трагедия произошла накануне, 14 января.

Создатель "Ералаша" получил положительный результат теста на COVID-19 еще в середине декабря. Изначально худрук проходил амбулаторное лечение, но позже ему понадобилась госпитализация. Грачевский не смог справиться с инфекцией из-за обострения хронических заболеваний и прохождения химиотерапии.