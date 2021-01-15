В политику Байдена по «Северному потоку — 2» вмешалась экология

В США не исключили приостановку санкций против российского газопровода.

Советник президента США Джо Байдена по внешней политике Николас Бернс предложил ему приостановить действие санкций против «Северного потока — 2». Об этом консультант сам рассказал немецкой газете Handelsblatt.

Бернс считает, что европейские компании должны в свою очередь заморозить строительство газопровода вместе с приостановкой санкций. Это дало бы сторонам время договориться и урегулировать энергетический конфликт, возникший между Берлином и Вашингтоном из-за вмешательства США в энергетическую политику Европы.

«Таким образом администрация нового президента США могла бы доверительно и спокойно поговорить с правительством Германии и другими странами, задействованными в проекте», — цитирует Бернса Handelsblatt.

Совпадение ли, но после публикации оператор «Северного потока — 2» приостановил прокладку трубы, сообщает все то же Handelsblatt. Пауза вызвана проверкой технического оснащения, уверяет представитель компании Nord Stream 2 AG. Возможно, работы возобновят в тот же день, 15 января, но этого оператор не гарантирует. О каких-либо переговорах с американской стороной не сообщалось.

Газовая оттепель

Заявление советника Байдена намекает на смягчение риторики и действий США по «Северному потоку — 2». И это предсказуемо: президент-демократ не желает отстаивать интересы американских нефтяных и газовых компаний — их лоббистами традиционно выступают политики от Республиканской партии, в том числе и уходящий президент Дональд Трамп.

Республиканцы никогда не приветствовали зеленую повестку и экологическое регулирование энергетического сектора — запреты на бурение, лимиты по добыче сырья и тому подобные препятствия прибыльному бизнесу. Во время дебатов Трамп обвинял Байдена в попытке «убить энергетическую промышленность» США. Чем добыча сланцевого газа по американскому методу вредит экологии, «Политика Сегодня» писала ранее.

Политическая программа Байдена схожа с европейским эко-трендом. Новый глава Белого дома планирует постепенно избавляться от нефтяной, газовой индустрии и переходить на возобновляемые источники энергии. В предвыборных речах он подчеркивал, что «нефтянка» загрязняет почву, воду и воздух, а нефтяные компании нужно лишить государственных субсидий. В ответ Трамп подсчитал деньги, необходимые для перехода США к зеленой энергетике — 100 триллионов долларов. Сумма нереалистичная, предупредил республиканец.

Логично, что особой мотивации лоббировать интересы «газовиков» США у Байдена нет, объясняет политолог-американист Малек Дудаков.

«С одной стороны, у Байдена есть желание сдерживать Россию. С другой стороны, нет желания делать это энергетическим способом. Так что по вопросу "Северного потока — 2" можно ожидать некоторого смягчения политики, потому что Байдену будет не так интересно наращивать поставки американского сланцевого газа в Европу — это будет нарушать концепцию, стоящую во главе угла его программы», — прогнозирует Дудаков.

История вопроса

Газопровод «Северный поток — 2», пролегающий от российского побережья по дну Балтийского моря до Германии, оказался яблоком раздора в тесных американо-европейских отношениях. США желают продавать странам Центральной Европы свой сжиженный природный газ, поставляемый по морю танкерами, но стоить он будет дороже российского.

На условия Штатов по политическим причинам согласилась Польша, желая остановить «газовую зависимость» от РФ. Берлин же возмутила «энергетическая диктатура» США: в ФРГ подчеркивали, что из-за курса на зеленую энергетику Германия будет потреблять еще больше российского газа. Тепловые электростанции ЕС стремительно переводят с других видов топлива на газ — экологическая политика актуальна не только для Германии, но и для других стран-участниц газового проекта — Швеции, Дании и Финляндии.

В ответ на европейское неподчинение американским интересам Штаты ввели санкции против частных компаний из ЕС, участвующих в проекте «Северный поток — 2» — это строительные фирмы и энергетические корпорации. Но Германия нашла способ обойти ограничения, создав региональный экологический фонд. О том, как экология поможет Европе победить санкции США, читайте в нашей статье.