Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:41   15 Января 2021
Политика

Путин подписал указ о назначении нового посла России в Болгарии

Путин подписал указ о назначении нового посла России в Болгарии

Элеонора Митрофанова назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Новый посол России в Болгарии имеет опыт в работе с международными организациями. До назначения на должность Митрофанова являлась первым заместителем министра иностранных дел, а также руководила работой Россотрудничества. В рамках своей деятельности она также занималась внешней торговлей и вопросами международного морского пароходства.

Вторым указом президент России освободил от должности Анатолия Макарова. До назначения послом в Болгарии он занимал схожие посты в Лесото и ЮАР, а также ведал вопросами работы с росиянами по линии внешнеполитического ведомства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #путин #болгария #митрофанова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров