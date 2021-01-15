Путин подписал указ о назначении нового посла России в Болгарии

Элеонора Митрофанова назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Элеонора Митрофанова назначена чрезвычайным и полномочным послом России в Болгарии. Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным.

Новый посол России в Болгарии имеет опыт в работе с международными организациями. До назначения на должность Митрофанова являлась первым заместителем министра иностранных дел, а также руководила работой Россотрудничества. В рамках своей деятельности она также занималась внешней торговлей и вопросами международного морского пароходства.

Вторым указом президент России освободил от должности Анатолия Макарова. До назначения послом в Болгарии он занимал схожие посты в Лесото и ЮАР, а также ведал вопросами работы с росиянами по линии внешнеполитического ведомства.