Британка забеременела "Трампом" и пришла в ужас

Беременная жительница Ньюкасла "разглядела" в снимке УЗИ своего будущего ребенка лицо действующего президента США Дональда Трампа.

Беременная жительница Ньюкасла "разглядела" в снимке УЗИ своего будущего ребенка лицо действующего президента США Дональда Трампа.

Англичанка была сильно удивлена увиденным, после чего поспешила поделиться "находкой" с пользователями в социальных сетях. Об этом рассказал новостной портал Daily Star.

Как оказалось, будущая мать, находящаяся на 20-й неделе беременности, пришла на ультразвуковое исследование в одну из клиник Ньюкасла. Британка хотела убедиться, что с ее ребенком все в порядке, и заодно узнать пол малыша. Однако на полученном от узиста снимке беременная англичанка увидела очертания лица действующего американского президента.

Роженица пояснила, что в первый момент изображение напомнило ей гориллу. Впрочем, спустя какое-то время женщина поняла, что увиденное больше похоже на известного всему миру политика. Пользователи социальных сетей поддержали жительницу Туманного Альбиона, согласившись, что на УЗИ вылитый Дональд Трамп.